Дзюба разобрал свой хет-трик в ворота «Ростова»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил свои голы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

34-летний футболист сделал хет-трик.

Он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах.

– Первый гол прокомментируй.

– Можно сказать, в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Я говорил, что классно разыграли ребята – Глушенков, Пиняев, который отдал под удар Тикнизяну.

Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно срезается на меня.

– А второй гол. Ты пробежал полполя, никто тебя не трогает, ты прибежал в штрафную, там пять игроков «Ростова» – все на тебя смотрят, а ты забиваешь.

– Я принял мяч, выиграл единоборство. Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определенный фарт. Я рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло.

– А третий гол? Ты тут пах не порвал, все нормально?

– Все нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано.

Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.

Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь – и залетает. Со «Спартаком» бьешь – и не везет. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом».

Надо отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно.

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