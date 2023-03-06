Дзюба разобрал свой хет-трик в ворота «Ростова»

второй гол-мимо пробежало стадо
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил свои голы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».
- 34-летний футболист сделал хет-трик.
- Он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах.
– Первый гол прокомментируй.
– Можно сказать, в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Я говорил, что классно разыграли ребята – Глушенков, Пиняев, который отдал под удар Тикнизяну.
Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно срезается на меня.
– А второй гол. Ты пробежал полполя, никто тебя не трогает, ты прибежал в штрафную, там пять игроков «Ростова» – все на тебя смотрят, а ты забиваешь.
– Я принял мяч, выиграл единоборство. Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определенный фарт. Я рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло.
– А третий гол? Ты тут пах не порвал, все нормально?
– Все нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано.
Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.
Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь – и залетает. Со «Спартаком» бьешь – и не везет. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом».
Надо отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно.
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