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    Какой вы футболист?

    Дзюба разобрал свой хет-трик в ворота «Ростова»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил свои голы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

    • 34-летний футболист сделал хет-трик.
    • Он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах.

    – Первый гол прокомментируй.

    – Можно сказать, в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Я говорил, что классно разыграли ребята – Глушенков, Пиняев, который отдал под удар Тикнизяну.

    Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно срезается на меня.

    А второй гол. Ты пробежал полполя, никто тебя не трогает, ты прибежал в штрафную, там пять игроков «Ростова» – все на тебя смотрят, а ты забиваешь.

    – Я принял мяч, выиграл единоборство. Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определенный фарт. Я рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло.

    – А третий гол? Ты тут пах не порвал, все нормально?

    – Все нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано.

    Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.

    Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь – и залетает. Со «Спартаком» бьешь – и не везет. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом».

    Надо отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно.

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    Источник: Первый канал

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    06.03.2023 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      balam 6 марта, 18:55

      второй гол-мимо пробежало стадо

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 17:38

      Второй гол это шедевр.
      Всех семерых ростовчан зп лешить , хотя бы недельной, чтоб не позотились.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 14:25

      Второй гол вообще защита Ростова подарила и выложила как на блюдечке.

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 6 марта, 13:25

      Лучше пах порвать, чем рот.Косметическая операция более заметна на поле..)

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