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    Какой вы футболист?

    «Цирк вернулся». Рой Кин – после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на разгром от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ.

    «Это всегда меня беспокоило. Неделю назад команда выиграла Кубок лиги, много праздновала, и, конечно, я не стал бы их за это упрекать.

    Но я был на матче с «Вест Хэмом», и уже тогда цирк вернулся. Нужно присматривать за парнями и не терять голову.

    Надо понимать, что эта игра может с тобой сделать», – сказал Кин.

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    Источник: Sky Sports

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    06.03.2023 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +146

      russkiisergei 8 марта, 10:14

      тренеришка какой то тренирует мю?

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      Рейтинг: +857

      sined1951 6 марта, 10:40

      Здорово Ливерпуль "натянул" МЮ, как в недавнем прошлом Спартак.

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