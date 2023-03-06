«Цирк вернулся». Рой Кин – после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на разгром от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ.
«Это всегда меня беспокоило. Неделю назад команда выиграла Кубок лиги, много праздновала, и, конечно, я не стал бы их за это упрекать.
Но я был на матче с «Вест Хэмом», и уже тогда цирк вернулся. Нужно присматривать за парнями и не терять голову.
Надо понимать, что эта игра может с тобой сделать», – сказал Кин.
- «МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
- По дублю оформили 3 игрока «Ливерпуля» – Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.
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Источник: Sky Sports