«Цирк вернулся». Рой Кин – после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на разгром от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ.

«Это всегда меня беспокоило. Неделю назад команда выиграла Кубок лиги, много праздновала, и, конечно, я не стал бы их за это упрекать.

Но я был на матче с «Вест Хэмом», и уже тогда цирк вернулся. Нужно присматривать за парнями и не терять голову.

Надо понимать, что эта игра может с тобой сделать», – сказал Кин.

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