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    Уткин объяснил, почему ему жалко «Бетис»

    Журналист и блогер Василий Уткин считает, что «Бетис» пострадает в связи с унизительным поражением «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в минувшее воскресенье.

    • «МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.
    • Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
    • «Юнайтед» примет «Бетис» в четверг в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Игру «Ливерпуля» с «МЮ» я по уважительной причине посмотрел сегодня.

    Что сказать? Следующий у них «Бетис». Вот кого жалко, а ведь вроде ни при чем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.03.2023 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      russkiisergei 8 марта, 10:16

      незнаю, по моему, МЮ пострадает ещё и от Бетиса!!!

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