Уткин объяснил, почему ему жалко «Бетис»

Журналист и блогер Василий Уткин считает, что «Бетис» пострадает в связи с унизительным поражением «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в минувшее воскресенье.

«МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.

Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

«Юнайтед» примет «Бетис» в четверг в 1/8 финала Лиги Европы.

«Игру «Ливерпуля» с «МЮ» я по уважительной причине посмотрел сегодня.

Что сказать? Следующий у них «Бетис». Вот кого жалко, а ведь вроде ни при чем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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