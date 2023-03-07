«Это просто неприлично». Канчельскис оценил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на результат матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.

Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

– Знаю, вы с большим трепетом воспринимаете взлеты и падения «Юнайтед». Какие ощущения после этих 0:7?

– Очень тяжелые. Это просто неприлично – проигрывать с таким счетом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить.

– Кин сказал, «это позор для всех ветеранов клуба». То есть, для вас, для Бекхэма, для Кантона, Робсона и многих других...

– Рой, как всегда, прав.

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