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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Это просто неприлично». Канчельскис оценил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на результат матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    • «МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.
    • Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

    – Знаю, вы с большим трепетом воспринимаете взлеты и падения «Юнайтед». Какие ощущения после этих 0:7?

    – Очень тяжелые. Это просто неприлично – проигрывать с таким счетом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить.

    – Кин сказал, «это позор для всех ветеранов клуба». То есть, для вас, для Бекхэма, для Кантона, Робсона и многих других...

    – Рой, как всегда, прав.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    07.03.2023 17:12
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