Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Это был не «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг – о 0:7 с «Ливерпулем»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 27-го тура АПЛ.

    «При счете 0:3, когда матч уже был проигран, команда должна была сплотиться. Этого не произошло, что стало сюрпризом для меня. Не ожидал такого от команды. Это не «Манчестер Юнайтед». Это было очень плохо и слабо», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
    • Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Уткин объяснил, почему ему жалко «Бетис» 1
    «Это просто неприлично». Канчельскис оценил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
    Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»
    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 18:29

      Тен Хаг знает, лучше один раз 0-7,чем 7 раз по 0-1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11