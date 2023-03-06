«Это был не «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг – о 0:7 с «Ливерпулем»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 27-го тура АПЛ.

«При счете 0:3, когда матч уже был проигран, команда должна была сплотиться. Этого не произошло, что стало сюрпризом для меня. Не ожидал такого от команды. Это не «Манчестер Юнайтед». Это было очень плохо и слабо», – сказал тен Хаг.

«МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

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