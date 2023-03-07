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    Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал свою команду после унизительного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

    В раздевалке он заставил игроков сидеть в тишине и слушать празднования соперников.

    Голландец надеется, что это послужит мотивацией для футболистов, чтобы подобное больше не повторилось.

    Также тен Хаг пригрозил игрокам «МЮ», что отправит их всех в молодежную команду, если еще одно такое поражение случится в будущем.

    Тренер сказал футболистам, что их ждут дополнительные занятия со спортивным психологом.

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    Источник: Mirror

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    07.03.2023 15:37
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