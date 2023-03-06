Баринов высказался о сорвавшемся переходе из «Локомотива» в «Бешикташ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к тому, что его трансфер в «Бешикташ» так и не состоялся.

– Ты отошел от истории с «Бешикташем»?

– Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сейчас есть победа над «Ростовом», мы хорошо стартовали во второй части чемпионата.

Это самое главное, а что было во время межсезонья – уже прошлое.

– С мотивацией не будет проблем из‑за сорвавшегося перехода?

– А как я могу быть немотивирован? Наш «Локомотив» занимает совсем не свое место в турнирной таблице.

Смотрите, мы провели два кубковых матча со «Спартаком», провели их на равных, обыграли «Ростов». При этом «Спартак» на втором месте в РПЛ, «Ростов» – на третьем, а мы – на 13‑м.

Мы прошли сборы, физически мы подтянулись, игра у нас появляется. Я кайфую! Получаю удовольствие от каждой секунды в «Локомотиве».

26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 172 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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