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    Какой вы футболист?

    Баринов высказался о сорвавшемся переходе из «Локомотива» в «Бешикташ»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к тому, что его трансфер в «Бешикташ» так и не состоялся.

    – Ты отошел от истории с «Бешикташем»?

    – Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сейчас есть победа над «Ростовом», мы хорошо стартовали во второй части чемпионата.

    Это самое главное, а что было во время межсезонья – уже прошлое.

    – С мотивацией не будет проблем из‑за сорвавшегося перехода?

    – А как я могу быть немотивирован? Наш «Локомотив» занимает совсем не свое место в турнирной таблице.

    Смотрите, мы провели два кубковых матча со «Спартаком», провели их на равных, обыграли «Ростов». При этом «Спартак» на втором месте в РПЛ, «Ростов» – на третьем, а мы – на 13‑м.

    Мы прошли сборы, физически мы подтянулись, игра у нас появляется. Я кайфую! Получаю удовольствие от каждой секунды в «Локомотиве».

    • 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 172 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2023 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 08:52

      БАРИНОВ прямо-таки похож на того кота, который четыре часа рассказывал молоденьким кошечкам, как его четыре часа кастрировали)))

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