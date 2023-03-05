Бывший директор ФСБ выступил против Fan ID

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о своем отношении к Fan ID. Ему не понравилось, что на матч «Динамо» с «Крыльями» (1:0) в РПЛ пришло мало болельщиков.

– Жалко, так мало людей на «Динамо» еще не приходило.

– Ну как, пять тысяч болельщиков пришло. А ведь зима еще…

– О чем вы говорите? Какой – пять тысяч?

– Ну, почти пять…

– По пятнадцать приходило, по двадцать. Все равно остается вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово.

– И какое у вас отношение к этому?

– Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И все, проблем нет. По паспорту, как на самолет, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ.

После введения паспорта болельщика посещаемость РПЛ резко упала.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу по отмене Fan ID.

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