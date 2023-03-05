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    Какой вы футболист?

    Бывший директор ФСБ выступил против Fan ID

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о своем отношении к Fan ID. Ему не понравилось, что на матч «Динамо» с «Крыльями» (1:0) в РПЛ пришло мало болельщиков.

    – Жалко, так мало людей на «Динамо» еще не приходило.

    – Ну как, пять тысяч болельщиков пришло. А ведь зима еще…

    – О чем вы говорите? Какой – пять тысяч?

    – Ну, почти пять…

    – По пятнадцать приходило, по двадцать. Все равно остается вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово.

    – И какое у вас отношение к этому?

    – Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И все, проблем нет. По паспорту, как на самолет, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ.

    • После введения паспорта болельщика посещаемость РПЛ резко упала.
    • Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу по отмене Fan ID.

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    Источник: «КП-Спорт»

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    05.03.2023 22:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:20

      Бюрократический дурдом! Хотя свиней на матчах меньше стало, это хорошо!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 23:37

      Милонов, Степашин... кто ещё желает пропиариться? Тьфу!

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 5 марта, 23:31

      Ну хоть здесь бы не показывал свой не профессионализм.
      Сегодня на дворе 2023 год, а не 1997. Вспоминается его отчет о работе с криминальными структурами. " Было бы у нас больше технических возможностей, быстрее бы давали результат." Уже все в цифре живут, а он о паспорте в кассе.
      Было на сайте - проход по фан айди на стадион составляет 15-20 секунд.
      Со слов болельщика - купить билет имея фан ай ди, максимум минута.
      Переводя такого "специалиста" - бабло важнее безопасности.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ivany4 5 марта, 23:53

      кто в цифре живёт?
      друг, ты был в США?
      нет, это прекрасная страна, там есть все нужные и ведущие технологии, но на чеках расписываешься до сих пор и люди пользуются кабельными телефонами.
      при том я не говорю о глубинках, это в Нью Йорке.
      а всё потому что НЕФИГ МЕНЯТЬ ТО ЧТО И ТАК РАБОТАЕТ, а тем более устраивает большинство.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > ivany4 6 марта, 00:01

      по сути достаточно поставить камеры с распознаванием лица (это дорого, но мне кажется на фан id они не меньше потратили).
      ну и изменить штрафы на стадионах до 10-50к и сразу станет безопасно.

      а фан айди, это не инновации, это говно из жопы под видом прогресса.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > сутулая собака и лисы 6 марта, 01:25

      Я тебе уже писал, с неучами не общаюсь.
      Отвечу последний раз. В штатах живет моя сестра, всю подноготную о их банках и службах знаю не понаслышке.
      Фан ай ди и есть система распознавания лиц, подключенная к различным базам данных. Начиная от гос услуг и кончая ГИБДД. А те кто против ID самые обычные трусы, которые боятся ответственности. Привыкли быть клавиатурными героями, и не знают, что они уже давно под колпаком.
      По этому прежде чем о чем-то писать, выучи мат часть.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 5 марта, 22:55

      На Динамо можно пускать по членскому билету ЮДМ (юный друг милиции).

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