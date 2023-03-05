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Бывший директор ФСБ выступил против Fan ID

5 марта 2023, 22:37
8

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о своем отношении к Fan ID. Ему не понравилось, что на матч «Динамо» с «Крыльями» (1:0) в РПЛ пришло мало болельщиков.

– Жалко, так мало людей на «Динамо» еще не приходило.

– Ну как, пять тысяч болельщиков пришло. А ведь зима еще…

– О чем вы говорите? Какой – пять тысяч?

– Ну, почти пять…

– По пятнадцать приходило, по двадцать. Все равно остается вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более, что это не русское слово.

– И какое у вас отношение к этому?

– Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И все, проблем нет. По паспорту, как на самолет, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ.

  • После введения паспорта болельщика посещаемость РПЛ резко упала.
  • Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу по отмене Fan ID.

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Источник: «КП-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
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vladik12
1678045564
Комментарий удален.
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Нуф-Нуф
1678046150
На Динамо можно пускать по членскому билету ЮДМ (юный друг милиции).
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ivany4
1678048273
Ну хоть здесь бы не показывал свой не профессионализм. Сегодня на дворе 2023 год, а не 1997. Вспоминается его отчет о работе с криминальными структурами. " Было бы у нас больше технических возможностей, быстрее бы давали результат." Уже все в цифре живут, а он о паспорте в кассе. Было на сайте - проход по фан айди на стадион составляет 15-20 секунд. Со слов болельщика - купить билет имея фан ай ди, максимум минута. Переводя такого "специалиста" - бабло важнее безопасности.
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DOCTOR PENALTY
1678048623
Милонов, Степашин... кто ещё желает пропиариться? Тьфу!
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paracetamol
1678083608
Бюрократический дурдом! Хотя свиней на матчах меньше стало, это хорошо!
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