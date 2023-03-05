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  • РПЛ. 39-летний Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром» (2:2)

РПЛ. 39-летний Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром» (2:2)

5 марта 2023, 18:21
15

«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас вышедший на замену 39-летний форвард Игорь Лебеденко.

В дебютном матче в РПЛ забил нападающий гостей Илья Стефанович.

«Краснодар» провел три официальных матчах под руководством Владимира Ивича и ни разу не выиграл.

Краснодарцы поднялись на седьмое место. «Торпедо» идет последним.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

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Комментарии (15)
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GoLenaStop
1678030672
Очередной позор для южных команд... Краснодар, Ростсельмаш, надо уже выигрывать, хоть на своем поле. Понятно, что столичных тянут за уши из дерьма, но надо бороться. С ув.
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vavilon69
1678030693
Торпедо очень хотело . Быкам чуть не повезло. Но игра хороша.
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portero
1678030724
Озвученный проект о создании команды своих воспитанников, превратился в команду иносранцев, два россиянина в старте.... Объявить цель и сделать всё наоборот, хотели как лучше получилось как всегда.... Но ведь эти говно-иносранцы ничем не лучше, но за них заплачены деньги и у них оклады в разы выше чем у наших.....
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Cubinec1989
1678032619
Одни фаны Краснодара в комментариях)) мне,матч понравился. Результат- конечно нет) по содержанию - конечно есть вопросы. Команда строится, ошибки не избежны. А диванным анаЛлитикам- курей по осени считают, делать выводы по 3 матчам глупо
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DOCTOR PENALTY
1678032795
На пенсии вошёл во вкус. Поздновато, но хотя бы так.
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ilichkadr
1678032895
Краснодар откровенно разочаровал. Больше нормальных слов нет...............
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zigbert
1678033928
Преимущество Краснодара было ощутимым вот только реализовать свои моменты долгое время не удавалось.В начале игры Торпедо удалась контратака и остальное время они играли по счету. Во втором тайме Краснодару удалось не только сравнять счет но и выйти вперед. Но надо отдать должное Торпедо, им удалось все же сравнять счет.
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Александр.Т.
1678035464
Рад бы был за него но он мне ставку сорвал ((
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