«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас вышедший на замену 39-летний форвард Игорь Лебеденко.

В дебютном матче в РПЛ забил нападающий гостей Илья Стефанович.

«Краснодар» провел три официальных матчах под руководством Владимира Ивича и ни разу не выиграл.

Краснодарцы поднялись на седьмое место. «Торпедо» идет последним.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

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