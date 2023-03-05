Рад бы был за него но он мне ставку сорвал ((
«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас вышедший на замену 39-летний форвард Игорь Лебеденко.
В дебютном матче в РПЛ забил нападающий гостей Илья Стефанович.
«Краснодар» провел три официальных матчах под руководством Владимира Ивича и ни разу не выиграл.
Краснодарцы поднялись на седьмое место. «Торпедо» идет последним.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.
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