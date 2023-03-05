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    Какой вы футболист?

    РПЛ. 39-летний Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром» (2:2)

    «Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас вышедший на замену 39-летний форвард Игорь Лебеденко.

    В дебютном матче в РПЛ забил нападающий гостей Илья Стефанович.

    «Краснодар» провел три официальных матчах под руководством Владимира Ивича и ни разу не выиграл.

    Краснодарцы поднялись на седьмое место. «Торпедо» идет последним.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 18:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 5 марта, 19:57

      Рад бы был за него но он мне ставку сорвал ((

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 19:32

      Преимущество Краснодара было ощутимым вот только реализовать свои моменты долгое время не удавалось.В начале игры Торпедо удалась контратака и остальное время они играли по счету. Во втором тайме Краснодару удалось не только сравнять счет но и выйти вперед. Но надо отдать должное Торпедо, им удалось все же сравнять счет.

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 5 марта, 19:14

      Краснодар откровенно разочаровал. Больше нормальных слов нет...............

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 19:13

      На пенсии вошёл во вкус. Поздновато, но хотя бы так.

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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 5 марта, 19:10

      Одни фаны Краснодара в комментариях)) мне,матч понравился. Результат- конечно нет) по содержанию - конечно есть вопросы. Команда строится, ошибки не избежны. А диванным анаЛлитикам- курей по осени считают, делать выводы по 3 матчам глупо

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 18:48

      Сергей Николаевич , что за говно ты накупил в состав и на тренерский мостик ??? Игры нет, только за счёт индивидуальных действий.
      Ну и тренер пздц. Забили второй , всё получается , херак меняет Ахметова , который рвёт своего оппонента на краю. Получает в свои 2-2.
      Лебеденко красава, ему лет 100 наверно. Молодчик.

      3
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 18:40

      Очень трудно смотреть такие матчи, одно команда просто слаба, а другая не может играть силнее это слабой

      0
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      Рейтинг: +67524

      portero 5 марта, 18:38

      Озвученный проект о создании команды своих воспитанников, превратился в команду иносранцев, два россиянина в старте....
      Объявить цель и сделать всё наоборот, хотели как лучше получилось как всегда....
      Но ведь эти говно-иносранцы ничем не лучше, но за них заплачены деньги и у них оклады в разы выше чем у наших.....

      6
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      Рейтинг: +3218

      Эном айс > portero 5 марта, 19:14

      Горе, Михаил, небольшое..
      Но если кроме пива
      дальше нету перспективы..
      Тогда сочувствую.)

      5
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      Рейтинг: +67524

      portero > Эном айс 5 марта, 19:23

      Имеется и покрепче, придется немножко расслабиться, уйти от реальности, буду настраиваться на позитивчик....

      1
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > portero 5 марта, 20:02

      Если еще пару сезонов не смогут выиграть хоть какой-то трофей с легионерами , то и в правду может лучше вернуться к своей идеи и цели играть чисто воспитованиками

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      Рейтинг: +359

      vavilon69 5 марта, 18:38

      Торпедо очень хотело . Быкам чуть не повезло. Но игра хороша.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > vavilon69 5 марта, 19:02

      Вы неправы. Игра-то как раз самая, что ни на есть, днищенская. Хорошим был настрой команд, уровень самоотдачи и борьбы. А вот уровень футбола был в среднем очень низким. Но важно понимать, что команды еще набрали форму, и их игра еще может улучшиться.

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > Вомбат 5 марта, 20:00

      Хм а чем они занимались на сборах там форму не набирают ? Просто я хз что они там делают , думал всегда что после отпуска на сборах тренируются и набирают форму

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 5 марта, 18:37

      Очередной позор для южных команд...
      Краснодар, Ростсельмаш, надо уже выигрывать, хоть на своем поле.
      Понятно, что столичных тянут за уши из дерьма, но надо бороться.
      С ув.

      4
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > GoLenaStop 5 марта, 19:03

      Не делайте выводы по мартовскому футболу. Такие команды всегда набирают форму через игры.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > GoLenaStop 5 марта, 19:39

      Ну да - вчера Спартак так тянули ... !!! ((( Так что слово "столичные" тут как-то ...

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