Литвинов: «Не буду презирать Мешкова за ошибку в матче с «Уралом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Он ошибочно дал свисток во время атаки, из-за чего пришлось отменить гол москвичей.

— Как смотрите на ошибку арбитра в конце матча?

— Я был далеко от ситуации и не слышал свистка. Но все говорят, что свистнул раньше времени. Понимаю, все ошибаются и из-за этого презирать судью и говорить, что не выиграли из-за этого, не буду. Мы должны были забивать другие моменты.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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