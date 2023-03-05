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    Литвинов: «Не буду презирать Мешкова за ошибку в матче с «Уралом»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Он ошибочно дал свисток во время атаки, из-за чего пришлось отменить гол москвичей.

    — Как смотрите на ошибку арбитра в конце матча?

    — Я был далеко от ситуации и не слышал свистка. Но все говорят, что свистнул раньше времени. Понимаю, все ошибаются и из-за этого презирать судью и говорить, что не выиграли из-за этого, не буду. Мы должны были забивать другие моменты.

    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.03.2023 13:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 16:40

      плюнуть в морду при встрече надо, скажешь рефлекс сработал.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 15:57

      Литвинов, а КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы кого то там презирать? Звезду словил? И что ошибочно, а что нет не тебе решать!!!

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:14

      Мешкову пох, презираешь ты его или нет, ты же не Газпром)

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