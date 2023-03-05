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    Галактионов прокомментировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил хет-трик своего форварда Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

    — Что скажете о Дзюбе?

    — Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает. Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 12:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 12:45

      Галактионов неглупый парень, возможно ему и удастся сподвигнуть этого "харизматичного" на дальнейшие подвиги, но...50 на 50!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 марта, 12:44

      Отличный результат. Иногда лучше делами своими исправить ситуацию, а не языком. Ему надо играть, а не болтать, и не отвечать на провокации. Он хороший игрок. Руки прочь от Дзюбы.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > Александр52 5 марта, 12:59

      Согласен. Артем парень рукастый.

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