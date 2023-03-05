Галактионов прокомментировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил хет-трик своего форварда Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

— Что скажете о Дзюбе?

— Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает. Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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