Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Соболев анонсировал свой гол в финале Кубка России

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев планирует забить в финале Кубка России.

    — Что вас мотивирует в РПЛ?

    — Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало.

    — Но чтобы взять Кубок, у вас всего один матч, одна попытка — к финалу как раз кончится ваша дисквалификация.

    — Значит, забьем в финале, как в прошлом году.

    • В прошлом году Соболев в финале Кубка России забил «Динамо» (2:1).
    • Финал в этом году состоится в «Лужниках» 11 июня.
    • Путь до финала для «Спартака» составляет еще 4 матча.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 2
    ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 41
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2023 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Ziklop 11 марта, 12:31

      чтоб ты в следующем туре обосрался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 12:15

      Не говори гоп, Соболев.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11