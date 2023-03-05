Соболев анонсировал свой гол в финале Кубка России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев планирует забить в финале Кубка России.
— Что вас мотивирует в РПЛ?
— Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало.
— Но чтобы взять Кубок, у вас всего один матч, одна попытка — к финалу как раз кончится ваша дисквалификация.
— Значит, забьем в финале, как в прошлом году.
- В прошлом году Соболев в финале Кубка России забил «Динамо» (2:1).
- Финал в этом году состоится в «Лужниках» 11 июня.
- Путь до финала для «Спартака» составляет еще 4 матча.
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Источник: «РБ Спорт»