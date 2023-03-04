«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о посещаемости на игре 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом».

«Вот посещаемость сегодняшнего матча «Спартака» с паспортом болельщика. По сравнению с Кубком. Без паспорта. Вопросы есть?

Есть. Мы до сих пор, сколько уже времени прошло, не получили вразумительного объяснения, зачем этот паспорт нужен.

Из соображений безопасности? Уже год как идет СВО. За все это время на футболе не было ни одного инцидента, при том что в городах, где не нужен был паспорт болельщика, была высокая посещаемость, а финал Кубка в прошлом году собрал полные «Лужники», и за все это время не было ни одного мало-мальски серьезного инцидента.

Ни намека даже. Так все-таки – зачем? И почему именно на соревновании под названием «чемпионат России по футболу»? Чем он так провинился?

Столько труда на моих глазах было вложено за последние 20-25 лет в то, чтобы вывести российский чемпионат на принципиально иной уровень.

Сделано многое, очень многое. Командировки по российский городам да и работу на московских стадионах в 90-е я прекрасно помню.

И теперь это все перечеркивается необъяснимыми инициативами. Обидно на все это смотреть.

Слышу реплики, дескать, это клубы должны работать с болельщиками, убеждать их оформлять паспорта.

Но это же дело исключительно добровольное. Если человек не хочет, его не заставишь. Мне кажется, как и в любом таком сложном решении, нужен поиск компромисса.

Иначе стадионы на нашем футболе так и останутся пустыми», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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