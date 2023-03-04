Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID

«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID

4 марта 2023, 15:36
2

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о посещаемости на игре 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом».

«Вот посещаемость сегодняшнего матча «Спартака» с паспортом болельщика. По сравнению с Кубком. Без паспорта. Вопросы есть?

Есть. Мы до сих пор, сколько уже времени прошло, не получили вразумительного объяснения, зачем этот паспорт нужен.

Из соображений безопасности? Уже год как идет СВО. За все это время на футболе не было ни одного инцидента, при том что в городах, где не нужен был паспорт болельщика, была высокая посещаемость, а финал Кубка в прошлом году собрал полные «Лужники», и за все это время не было ни одного мало-мальски серьезного инцидента.

Ни намека даже. Так все-таки – зачем? И почему именно на соревновании под названием «чемпионат России по футболу»? Чем он так провинился?

Столько труда на моих глазах было вложено за последние 20-25 лет в то, чтобы вывести российский чемпионат на принципиально иной уровень.

Сделано многое, очень многое. Командировки по российский городам да и работу на московских стадионах в 90-е я прекрасно помню.

И теперь это все перечеркивается необъяснимыми инициативами. Обидно на все это смотреть.

Слышу реплики, дескать, это клубы должны работать с болельщиками, убеждать их оформлять паспорта.

Но это же дело исключительно добровольное. Если человек не хочет, его не заставишь. Мне кажется, как и в любом таком сложном решении, нужен поиск компромисса.

Иначе стадионы на нашем футболе так и останутся пустыми», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1677941137
РПЛ и иже с ней провинились в том, что вовремя не остановили вандализм и безобразия на трибунах. Не ты ли кричал - что они делают(фанаты), люди и футболисты задыхаются от их дымов, игры останавливают на 10 минут! Пора принимать меры!! Можно найти еще кучу эпизодов, которые послужили введению ID. А теперь что, непонятно стало почему? Атрибутов не хватает? Вместо этого надо было четко объяснять фанатам зачем все это делается, вводится ID. И аргументами выводить их из каменного века боления к цивилизации. Строит из себя поборника справедливости, а капни - душонка то гнилая.
Ответить
paracetamol
1677945066
Чердак, тебе пить меньше надо, может тогда в ночной клуп пустят!
Ответить
Главные новости
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
1
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Все новости
Все новости
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
9
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
Вчера, 19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
Вчера, 18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
Вчера, 18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
Вчера, 18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+