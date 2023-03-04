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    Орлов прокомментировал уголовное преследование Промеса

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вингера «Спартака» Квинси Промеса, который может попасть в тюрьму.

    • Голландца обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
    • Суд вынесет решение 17 марта.
    • «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом, если его признают виновным.

    «Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) держал темп все 90 минут.

    Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» – лучшая игра Промеса за последний год.

    Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», – заявил Орлов.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2023 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:26

      хена как истинный лазурит следит за перемещениями промеса и лично постукивает ********

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 4 марта, 14:43

      Виновный должен сидеть в тюрьме

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