Орлов прокомментировал уголовное преследование Промеса

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вингера «Спартака» Квинси Промеса, который может попасть в тюрьму.

Голландца обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.

Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.

Суд вынесет решение 17 марта.

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом, если его признают виновным.

«Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) держал темп все 90 минут.

Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» – лучшая игра Промеса за последний год.

Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», – заявил Орлов.

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