Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах.

– Где жить дороже: в России или Нидерландах?

– Одинаково – то же самое выходит по расходам. Курс евро – 80 рублей, это нормально.

Но прошлым летом в России, например, жить стоило дороже, когда курс был 50, но сейчас он стабилизировался.

27-летний Бейл выступает за «Крылья» с августа 2021 года.

В этом сезоне он провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Контракт голландца с клубом действует до 2025-го.

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