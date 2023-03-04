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    Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах.

    – Где жить дороже: в России или Нидерландах?

    – Одинаково – то же самое выходит по расходам. Курс евро – 80 рублей, это нормально.

    Но прошлым летом в России, например, жить стоило дороже, когда курс был 50, но сейчас он стабилизировался.

    • 27-летний Бейл выступает за «Крылья» с августа 2021 года.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Контракт голландца с клубом действует до 2025-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.03.2023 10:10
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