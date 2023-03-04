Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале

У нападающего «Ромы» Пауло Дибалы остаются финансовые претензии к «Ювентусу».
По словам стороны аргентинца, клуб должен ему 3,7 миллиона евро. Это так называемая отложенная зарплата за 2020 год, когда туринцы во время карантина по коронавирусу договорились с футболистами о рассрочке выплат.
Игрок дал показания Федеральной прокуратуре и рассчитывает получить нужную сумму от «Ювентуса». Вступать в судебные тяжбы с бывшим клубом Дибала не хочет.
- 29-летний Дибала был в «Юве» в 2015-2022 годах.
- С командой он 5 раз брал скудетто.
- В «Рому» Дибала перешел в 2022 как свободный агент.
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Источник: телеграм-канал РОМА | AS Roma Siamo Noi