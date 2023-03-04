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    Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале

    У нападающего «Ромы» Пауло Дибалы остаются финансовые претензии к «Ювентусу».

    По словам стороны аргентинца, клуб должен ему 3,7 миллиона евро. Это так называемая отложенная зарплата за 2020 год, когда туринцы во время карантина по коронавирусу договорились с футболистами о рассрочке выплат.

    Игрок дал показания Федеральной прокуратуре и рассчитывает получить нужную сумму от «Ювентуса». Вступать в судебные тяжбы с бывшим клубом Дибала не хочет.

    • 29-летний Дибала был в «Юве» в 2015-2022 годах.
    • С командой он 5 раз брал скудетто.
    • В «Рому» Дибала перешел в 2022 как свободный агент.

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    Источник: телеграм-канал РОМА | AS Roma Siamo Noi

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    04.03.2023 00:56
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