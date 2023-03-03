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    Уткин планирует заявить свою команду на Кубок России

    Куратор медийной команды «Эгриси» Василий Уткин мечтает о выступлении команды в Кубке России.

    «Можем ли увидеть «Эгриси» в Кубке России в ближайшие годы?

    Могу сказать лишь одно. Я мечтаю об этом. И парни тоже. Я работаю над этим; получится или нет – пока непредсказуемо», – написал видеоблогер.

    • Уткин курирует «Эгриси» 5 лет.
    • Команда выступала в прошлом сезоне Медийной футбольной лиги.
    • В этом розыгрыше Кубка России принимали участие другие медийные команды – «Амкал» и 2DROTS.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.03.2023 19:17
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