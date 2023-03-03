Уткин планирует заявить свою команду на Кубок России

Куратор медийной команды «Эгриси» Василий Уткин мечтает о выступлении команды в Кубке России.

«Можем ли увидеть «Эгриси» в Кубке России в ближайшие годы?

Могу сказать лишь одно. Я мечтаю об этом. И парни тоже. Я работаю над этим; получится или нет – пока непредсказуемо», – написал видеоблогер.

Уткин курирует «Эгриси» 5 лет.

Команда выступала в прошлом сезоне Медийной футбольной лиги.

В этом розыгрыше Кубка России принимали участие другие медийные команды – «Амкал» и 2DROTS.

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