СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

«Зенит» не смог оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Fonbet Кубке России.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал петербургскому клубу в апелляции.

Таким образом, решение КДК РФС остается в силе. Все трое отстранены на шесть кубковых матчей, один из которых (против ульяновской «Волги») уже прошел.

Малком, Барриос и Родригао дисквалифицированы за участие в драке с игроками «Спартака» 27 ноября 2022 года.

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