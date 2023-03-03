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    СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

    «Зенит» не смог оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Fonbet Кубке России.

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал петербургскому клубу в апелляции.

    Таким образом, решение КДК РФС остается в силе. Все трое отстранены на шесть кубковых матчей, один из которых (против ульяновской «Волги») уже прошел.

    Малком, Барриос и Родригао дисквалифицированы за участие в драке с игроками «Спартака» 27 ноября 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 18:57
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 11:12

      Всё мясное ОПГ здесь.
      Всех к стенке!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2326

      моэм 4 марта, 09:23

      Газпром как обычно полез лизнуть жопу , а об них как обычно вытерли ноги .....будь там русские , никогда такого не было бы .... эти жополизы ещё смеют утверждать что Зенит самый популярный в России ....скорее самый чмошный , и это правда.

      3
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 3 марта, 23:42

      Еле проржался. так опидо.ра.сится я думал Зенит не может. Но он превзошел мои ожидания.

      6
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      Рейтинг: +943

      Спартач80 3 марта, 23:39

      Нытики немытые умылись,но в переносном смысле,как обычно....

      7
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 22:22

      и деньги на апелляцию и время коту под хвост

      3
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 3 марта, 21:27

      Позорно в нынешней ситуации обращаться к врагам. Безобразие.

      6
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 20:34

      В Басманный надо попробовать , потом в Конституционный.
      А чё, эти против точно не пойдут..

      0
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      Рейтинг: +968

      Конопляных дел мастер 3 марта, 20:13

      Вы ждали что гейропейский суд поможет российскому клубу? Я вас умоляю....

      3
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      Рейтинг: +764

      Болотоход > Конопляных дел мастер 3 марта, 20:17

      Так он разве Русский? А вроде Бразильский.

      5
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Конопляных дел мастер 3 марта, 20:37

      Российский клуб против российских законов , вы так это себе представляли.
      А европейский это разбирает.
      Ну очень интересно и главное вовремя.

      0
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy > Конопляных дел мастер 3 марта, 22:21

      Даже Зюба твердит про бразильскую Зину

      3
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > 4 марта, 00:35

      Св и нота позорная во всей красе . Говёное своё нутро демонстрирует .

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > alefreddy 4 марта, 00:36

      Что ещё может твердить воспитанник (лучший) Спартака .

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Спартач80 4 марта, 11:06

      За тебя может быть кому-то стыдно , как за ссыкливого белобилетника , но мне просто пох .

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Спартач80 4 марта, 12:07

      Х-ли мне думать ? Будет новая волна мобилизации - поглядим . Я (в отличии от некоторых) в общаге с мигрантами не нычкуюсь . Забреют так забреют , нет - тоже неплохо .Кстати колись , почему ты для откоса выбрал энурез ?

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 марта, 12:11

      А чего ждать то - иди добровольцем !!!

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 20:03

      Очередной раз подкупить свисток никто не запрещал

      2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 3 марта, 20:02

      Не все потерянно у бледноголубых, можно еще в спортлото обратится.

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