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  • СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

3 марта 2023, 18:57
18

«Зенит» не смог оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Fonbet Кубке России.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал петербургскому клубу в апелляции.

Таким образом, решение КДК РФС остается в силе. Все трое отстранены на шесть кубковых матчей, один из которых (против ульяновской «Волги») уже прошел.

Малком, Барриос и Родригао дисквалифицированы за участие в драке с игроками «Спартака» 27 ноября 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит
Комментарии (18)
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kvm
1677860458
Признать б-голубых за это обращение иноагентами и снять с Кубка...
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ScarlettOgusania
1677860661
обращение в мировые суды (CAS, СПЧ и др.) на данном этапе истории - бесперспективны, могли бы добавить пару матчей для хохмы))
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paracetamol
1677860815
А почему Промеса не дисквалифицировали?
Ответить
NewLife
1677861335
Эта заметка должна сопровождаться фото рыдающих Миллера, Медведева и Дюкова.
Ответить
Ниф-Ниф
1677862049
Нытики.
Ответить
шахта Заполярная
1677862978
Не все потерянно у бледноголубых, можно еще в спортлото обратится.
Ответить
aurora5858
1677868022
Позорно в нынешней ситуации обращаться к врагам. Безобразие.
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alefreddy
1677871364
и деньги на апелляцию и время коту под хвост
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lordmrv
1677876172
Еле проржался. так опидо.ра.сится я думал Зенит не может. Но он превзошел мои ожидания.
Ответить
моэм
1677911015
Газпром как обычно полез лизнуть жопу , а об них как обычно вытерли ноги .....будь там русские , никогда такого не было бы .... эти жополизы ещё смеют утверждать что Зенит самый популярный в России ....скорее самый чмошный , и это правда.
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