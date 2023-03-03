Куртуа: «Барселона» не заслужила победу в Эль Класико. «Реал» доминировал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубке Испании.

«Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я отбил, но мяч отскочил в Милитао.

Они выиграли, но не заслуживали победу. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал Куртуа.

«Барса» владела мячом 35,3% игрового времени – это худший показатель клуба с сезона-2013/14.

«Реал» ни разу не пробил в створ за 14 ударов по воротам.

Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.

Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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