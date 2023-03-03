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    Какой вы футболист?

    Куртуа: «Барселона» не заслужила победу в Эль Класико. «Реал» доминировал»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубке Испании.

    «Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я отбил, но мяч отскочил в Милитао.

    Они выиграли, но не заслуживали победу. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал Куртуа.

    • «Барса» владела мячом 35,3% игрового времени – это худший показатель клуба с сезона-2013/14.
    • «Реал» ни разу не пробил в створ за 14 ударов по воротам.
    • Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.
    • Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: AS

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    03.03.2023 08:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 09:19

      Мы доминировали в игре. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч - ты дЭбил или как у вас НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР

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      Рейтинг: +394

      TANNER > Skull_Boy 3 марта, 12:13

      доминатор от бога

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Skull_Boy 3 марта, 12:21

      когда в обороне находится 9 человек в 2 линии и почти все удары блокируются - это логично.
      хотя у меня тот же вопрос - как так, это чересчур
      (p.s , ради "протокола" удар вальверде почему-то за в створ решили не считтаь почему-то )))

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > DeStar 3 марта, 13:39

      Даже самая дохлая команда или явный аутсайдер, но хоть один удар в створ и нанесет, а если этого и топ сделать не может, то на свалку такую команду и тут явно логику Хави видно смысл тратить силы на кубок, который никому не нужен, и что матч в Каталонии решающий и срать какой результат будет в Мадриде

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Skull_Boy 3 марта, 13:55

      я посмотрю что ты скажешь когда увидишь как против твоей команды играет автобус аля атлетико симеоне) где даже ЦН будет блокировать удары в штрафной и это будет его первостепенная задача))
      и просто напомню, что барса в ворота альмерии нанесла 1 удар в створ и проиграла)

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 3 марта, 09:16

      А вы не заслуживали побед в прошлой ЛЧ. и тем не менее ушастый ваш. Так что уймись.

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      DeStar > Untitled-1 3 марта, 12:22

      хахаха) это как?) выиграть всех топов и не заслужить?)

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 > DeStar 3 марта, 14:09

      их возили рылом большую часть этих матчей. а они отскакивали. Такая же логика Куртуа в его комментарии.

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      DeStar > Untitled-1 3 марта, 17:06

      ну ты уж перегибаешь
      в первом матче псж да
      во втором реал разъ**ал
      челси потом разнес, в следующем челси уже сам отгырался
      с сити тоже счет так-то 4-3 после первого матча
      не нужно хрень нести
      отлетели самые сильные соперники в мире
      пока сраный ливерпуль выносил топов в лице бенфики и вильяреала на пути к финалу
      реал выносил победителя лч и сити.
      так что уймись дурачок.

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 > DeStar 4 марта, 12:07

      дурачок, судя по всему, ты. реал играл по 10 минут в каждом матче, а остальное время их возили. ты небось и не смотрел эти матчи. можешь себе придумывать заслуженную победу в лч. сектант, наверное!

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      DeStar > Untitled-1 4 марта, 13:15

      ну так значит что реал это бог футбола, которых лучше не допускать к лч
      если ребята за 10 минут выигрывают лч
      то пусть другие слабаки клубы играют в лиге донных клубов, а реалу следует отдавать лч
      если псж с месси и мабппе раком ставят за 30 минут и из 180 в двух матчах

      и сити всасывает надрываясь и все-равно вылетает -то пусть не играют)
      смотрел каждый матч полностью
      и возили реал в первом матче псж
      и сити в первом матче

      я с таких как ты утырков ржу - которые найдут любые причины наверное, лишь бы не признавать победу реалу, там их давили, там судьи помогли, там повезло, какие еще у тебя аргументы?
      а чего молчишь про ливерпуль, что он в финал попал пройдя соперников уровня лЕ? ливерпулю не место в финале было - но тебе плевать)

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > DeStar 4 марта, 13:16

      ведь пройти бенфику и вильку это прямо жесткий путь к финалу лч)

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      Untitled-1 > DeStar 4 марта, 13:26

      "реал бог футбола..." ты просто сошел с ума... вернись на землю. а если ты, долбанутый, туповат, то я тебе поясню, что мой первый коммент был ответом на комментарий куртуа, который говорит, что барса не заслужила победу. ты сам тут доказал, что можно играть по 10 минут матча и выиграть. Поэтому не надо визжать, что кто-то чего-то не достоит. Надо просто смириться и всё. Мне по большому счету пофиг на победы реала и проигрыши. просто не нужно нести херню на других, когда сами такие же пёртые.

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      DeStar > Untitled-1 4 марта, 14:21

      ок, я уже как нибудь смирюсь с тем, что реал за 10 минут повыносил все топ клубы мира. Я на тебя херни не нес, просто реал лч выиграл забив больше голов чем их соперники, ни одной серии пенальти или чего-то еще. Плюс конечно"магия реала" имеет место быть, было ппц тяжело но выиграли же по факту

      куртуа же говорит они выиграли, но не наиграли на победу - да, я с этим соглашусь. Но это футбол, кто больше забил тот и прав

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      Рейтинг: +912

      Таврида 3 марта, 09:03

      У Куртуа просто хроническая обида на Барселону. Он то и прозвище свое - Дыркуа, заработал всосав 0-3 от Барселоны в очко.

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