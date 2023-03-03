Куртуа: «Барселона» не заслужила победу в Эль Класико. «Реал» доминировал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубке Испании.
«Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я отбил, но мяч отскочил в Милитао.
Они выиграли, но не заслуживали победу. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал Куртуа.
- «Барса» владела мячом 35,3% игрового времени – это худший показатель клуба с сезона-2013/14.
- «Реал» ни разу не пробил в створ за 14 ударов по воротам.
- Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.
- Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: AS