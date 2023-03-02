«Не понимаю, почему болельщики протестуют». Булыкин – о Fan ID

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о введении Fan ID на российских стадионах.

«Я сразу же оформил Fan ID. Потребовалось где-то десять минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления.

Максимум – зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки – это неразумно.

Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион.

За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице. Карточка болельщика – это просто дополнительная история к безопасности.

Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев.

Лишать команды поддержки – это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», – считает Булыкин.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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