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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Не понимаю, почему болельщики протестуют». Булыкин – о Fan ID

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о введении Fan ID на российских стадионах.

    «Я сразу же оформил Fan ID. Потребовалось где-то десять минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления.

    Максимум – зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки – это неразумно.

    Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион.

    За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице. Карточка болельщика – это просто дополнительная история к безопасности.

    Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев.

    Лишать команды поддержки – это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», – считает Булыкин.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 20:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 3 марта, 00:14

      и потом каждую покупку билета регистрировать на этом виснущем сайте? звиздишь про один раз, один раз это абонемент, так там и так вся инфа передаётся. а с билетом каждый раз через эту хрень, а если несколько билетов купил то передавать через висящий сайт.
      какой-то родственник хочет иметь стабильный доход на этом и чморить народ по любому поводу.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 23:21

      Конечно же, что такого? Намордники, вакцины, фануйди, далее социальный рейтинг, и чипы ещё будут. Всех роботизировать и управлять через компьютер. Правители же хотят как лучше. Все должны быть довольны.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 22:46

      Наверно тут просто парни из фан-движений идут на принцип.
      Зачем и ради чего это , никто не объяснил , безопасность это фуфло, пыль в глаза. Скорее всего кто-то , как всегда у нас , нехило на этой фигне поднял бабла.
      Уважаемые соотечественники , а что в нашей стране власть держащие много объясняют свои действия ? Здесь хоть ЖИЗНЬ на карту не поставлена , как в других случаях.
      Сегодня попробовал оформить.
      Честно , 10 минут за компом и столько же в близлежащем МФЦ.
      Хочу посмотреть Спартака в живую , а если повезёт , то и второй год на финал Кубка сгонять.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 22:11

      А потому, что такого беспредела нет больше ни в одном виде спорта. Почему на хоккей или баскетбол можно купить билет свободно, а на футбол где то регистрироваться нужно?????? Власти по умолчанию записали всех футбольных болельщиков в преступники и удивляются, почему это нам ВСЕМ не нравится!!!!!!!!!!............((((((((((((((((

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 2 марта, 21:53

      Так значит поддержка нужна , а "костыли" болелам ставить - хай терпят?
      "За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице."
      ну так и зачем тогда фан айди еще? если камер хватает?)
      прям уж сравнили фан сектора в рф футболе с какими-нибудь фанами ривер-плейта - бока хуниорс.
      прям все такие опасные и инцидент на инциденте))

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:20

      Уважаемый Дмитрий Олегович, за разъяснениями обратитесь в фан-сектор.

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