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  • «Не понимаю, почему болельщики протестуют». Булыкин – о Fan ID

«Не понимаю, почему болельщики протестуют». Булыкин – о Fan ID

2 марта 2023, 20:51
4

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о введении Fan ID на российских стадионах.

«Я сразу же оформил Fan ID. Потребовалось где-то десять минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления.

Максимум – зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки – это неразумно.

Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион.

За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице. Карточка болельщика – это просто дополнительная история к безопасности.

Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев.

Лишать команды поддержки – это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», – считает Булыкин.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1677781206
Уважаемый Дмитрий Олегович, за разъяснениями обратитесь в фан-сектор.
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DeStar
1677783233
Так значит поддержка нужна , а "костыли" болелам ставить - хай терпят? "За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице." ну так и зачем тогда фан айди еще? если камер хватает?) прям уж сравнили фан сектора в рф футболе с какими-нибудь фанами ривер-плейта - бока хуниорс. прям все такие опасные и инцидент на инциденте))
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Fialet
1677788511
Конечно же, что такого? Намордники, вакцины, фануйди, далее социальный рейтинг, и чипы ещё будут. Всех роботизировать и управлять через компьютер. Правители же хотят как лучше. Все должны быть довольны.
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Ziklop
1677791662
и потом каждую покупку билета регистрировать на этом виснущем сайте? звиздишь про один раз, один раз это абонемент, так там и так вся инфа передаётся. а с билетом каждый раз через эту хрень, а если несколько билетов купил то передавать через висящий сайт. какой-то родственник хочет иметь стабильный доход на этом и чморить народ по любому поводу.
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