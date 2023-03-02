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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Дзюба – удивительно глупый человек, футбольный Оскар Кучера»

    Василий Уткин отреагировал на интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.

    «Я понял, почему у Артема Дзюбы такая долгая и успешная карьера – карьера у него безусловно успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола.

    Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьез никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит. Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба – нет, понимаете? Он из какой-то твердой породы дерева.

    Что удивительно, практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера. Главное, что у него мнение есть по любому вопросу, и главное, что оно, как правило, противоречит мнению, высказанному чуть ранее.

    Вот, например, в контексте разговора об уходе из «Зенита» Дзюба говорит, что клуб должен был сохранить ветеранов, которые умеют побеждать. Но дальше-то он говорит, что нужно делать ставку на молодых. Взаимоисключающие понятия, вам не кажется? Но в голове Дзюбы это как-то совмещается.

    Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще нихера не помнит», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    02.03.2023 11:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:17

      Удивительно яркий комплимент чемпиону России от Васи Муткина. Завтра Вася будет спрашивать: "А кто это так красноречиво высказался о Дзюбе?..." Оперативная память не безгранична. ((( )))

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 2 марта, 19:41

      Тупой и еще тупее... Еще тупее - Уткин!

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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 2 марта, 19:28

      Не могу понять, причём тут Оскар Кучера. Никогда не замечал глупостей за Оскаром.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Январь 59 2 марта, 20:46

      Хитрожопость - да, но не глупость, согласен. )

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Январь 59 2 марта, 23:10

      Уася Утыкин - мимикрирующая под личиной спортивной журналистики либерда (демшиза), вот ему Кучера после интервью с Дудём на тему СВО поперёк горла и стал.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 2 марта, 18:32

      Не люблюУткина, но в том что Дзюба тупой и мерзкий, он прав

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 2 марта, 14:30

      Вася мастер своего дела... За оперативную память Эму аплодисменты..

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 2 марта, 12:54

      Бесформенное ничтожество, лично тебе до Кучеры по умственным способностям и таланту, как до Пекина раком. Совсем единственная извилина у пупса жиром заплыла

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 11:58

      Уткин, Дзюба - это второй ты, только не такой жирный.

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