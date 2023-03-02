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  • Уткин: «Дзюба – удивительно глупый человек, футбольный Оскар Кучера»

Уткин: «Дзюба – удивительно глупый человек, футбольный Оскар Кучера»

2 марта 2023, 11:44
9

Василий Уткин отреагировал на интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.

«Я понял, почему у Артема Дзюбы такая долгая и успешная карьера – карьера у него безусловно успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола.

Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьез никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит. Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба – нет, понимаете? Он из какой-то твердой породы дерева.

Что удивительно, практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера. Главное, что у него мнение есть по любому вопросу, и главное, что оно, как правило, противоречит мнению, высказанному чуть ранее.

Вот, например, в контексте разговора об уходе из «Зенита» Дзюба говорит, что клуб должен был сохранить ветеранов, которые умеют побеждать. Но дальше-то он говорит, что нужно делать ставку на молодых. Взаимоисключающие понятия, вам не кажется? Но в голове Дзюбы это как-то совмещается.

Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще нихера не помнит», – сказал Уткин.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (9)
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MaxRnD
1677750846
Бесформенное ничтожество, лично тебе до Кучеры по умственным способностям и таланту, как до Пекина раком. Совсем единственная извилина у пупса жиром заплыла
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Napaleon Banapart
1677756644
Вася мастер своего дела... За оперативную память Эму аплодисменты..
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Красногвардейчик
1677771134
Не люблюУткина, но в том что Дзюба тупой и мерзкий, он прав
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Январь 59
1677774524
Не могу понять, причём тут Оскар Кучера. Никогда не замечал глупостей за Оскаром.
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paracetamol
1677775279
Тупой и еще тупее... Еще тупее - Уткин!
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DOCTOR PENALTY
1677781069
Удивительно яркий комплимент чемпиону России от Васи Муткина. Завтра Вася будет спрашивать: "А кто это так красноречиво высказался о Дзюбе?..." Оперативная память не безгранична. ((( )))
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