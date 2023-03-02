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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Как вы смеете вот так поступать с ним?». Дзюба встал на защиту Роналду

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о выступлении Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

    – У Португалии новое поколение молодых футболистов.

    – Че, классно они наиграли, да? Когда они вылетели, где они все были?

    – То есть ты считаешь, что Криштиану даже в 38 лет должен выходить в старте, потому что многого добился в карьере?

    – Да конечно! Он заслужил это своим туда приходом, своими голами! Человек забил 700 голов! Он что, хуже кого-то там из этих?

    – Ну медленнее.

    – И что дальше? Что, в футбол только скорость бегает, по бегу мы решаем? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – это мяч.

    И не надо быстро... Зидан быстрый, что ли, был? Пирло прям быстрый был? Ривалдо быстрый был?

    – У Пирло и Зидана другие были качества.

    – А Криштиану разучился забивать? Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет?

    Все молились на него, человек переписал всю историю футбола. Он больше, чем хоккеисты, забивает.

    Нельзя так сразу списывать человека. Он должен был играть. Они один матч выиграли, и с ним бы выиграли. Почему такое отношение? Это бред.

    «Он не в прессинге». Другие не могут, что ли, прессинговать? Ему зачем прессинговать? Он забьет тебе в любой момент. Как вы смеете вот так поступать с ним?» – сказал Дзюба.

    • Роналду забил 1 гол в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Он реализовал пенальти в ворота Ганы.
    • Обе игры плей-офф турнира форвард начинал в запасе.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18170

      житель СПб 1 час назад

      Артем совершенно прав.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 2 марта, 12:06

      Народ, ну чё вы серьезно ведётесь? Посмотрите интервью Зюбы (и Слуцкого) у Богдана, просто люди научились из хайпа деньги делать.

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 11:33

      Кто задавал эти вопросы Дзюбе? Кто этот тупорылый?.. *

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      Рейтинг: +912

      Таврида > DOCTOR PENALTY 2 марта, 12:01

      Арустамян, Нобель который.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 2 марта, 11:06

      Я последнее время про Дзюбу на этом сайте вижу новостей больше , чем про кукраину на тв

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 09:07

      теперь это проблема локомотива на ближайшие 3 месяца, как минимум. вряд ли они станут его продлевать.

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      Рейтинг: +18170

      житель СПб > fakeid 1 час назад

      Посмотрим... Он еще в лидеры Чемпа может успеть выйти...

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