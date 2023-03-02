«Как вы смеете вот так поступать с ним?». Дзюба встал на защиту Роналду

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о выступлении Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

– У Португалии новое поколение молодых футболистов.

– Че, классно они наиграли, да? Когда они вылетели, где они все были?

– То есть ты считаешь, что Криштиану даже в 38 лет должен выходить в старте, потому что многого добился в карьере?

– Да конечно! Он заслужил это своим туда приходом, своими голами! Человек забил 700 голов! Он что, хуже кого-то там из этих?

– Ну медленнее.

– И что дальше? Что, в футбол только скорость бегает, по бегу мы решаем? Я тебе открою секрет: в футболе самый быстрый – это мяч.

И не надо быстро... Зидан быстрый, что ли, был? Пирло прям быстрый был? Ривалдо быстрый был?

– У Пирло и Зидана другие были качества.

– А Криштиану разучился забивать? Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет?

Все молились на него, человек переписал всю историю футбола. Он больше, чем хоккеисты, забивает.

Нельзя так сразу списывать человека. Он должен был играть. Они один матч выиграли, и с ним бы выиграли. Почему такое отношение? Это бред.

«Он не в прессинге». Другие не могут, что ли, прессинговать? Ему зачем прессинговать? Он забьет тебе в любой момент. Как вы смеете вот так поступать с ним?» – сказал Дзюба.

Роналду забил 1 гол в 5 матчах ЧМ-2022.

Он реализовал пенальти в ворота Ганы.

Обе игры плей-офф турнира форвард начинал в запасе.

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