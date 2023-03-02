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  • Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче Fonbet Кубка России с «Крыльями Советов»

Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче Fonbet Кубка России с «Крыльями Советов»

2 марта 2023, 07:48
5

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги кубковой игры с «Крыльями Советов».

  • Динамовцы в Москве сыграли вничью 1:1.
  • Самарцы благодаря домашней победе 2:1 вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов Fonbet Кубка России.

– Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости.

Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом.

– Чем обусловлена обратная замена Лесового?

– Он играл вдали от своей позиции. Основная причина – намерение сыграть в два нападающих. Вариант был поменять либо Лесового, либо Захаряна.

Решили оставить Арсена – от него мог пойти опасный удар или кросс из‑за пределов штрафной.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (5)
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neim
1677757922
Динамо остро не хватает нормального тренера. Как в этой игре, так и в предыдущих.
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zigbert
1677763683
Если судить по первому матчу, Динамо сыграло намного лучше. Не повезло лишь с реализацией моментов.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1677768504
Не хватало Шварца.
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