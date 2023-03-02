Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче Fonbet Кубка России с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги кубковой игры с «Крыльями Советов».

Динамовцы в Москве сыграли вничью 1:1.

Самарцы благодаря домашней победе 2:1 вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Динамо» продолжит выступление в Пути регионов Fonbet Кубка России.

– Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости.

Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом.

– Чем обусловлена обратная замена Лесового?

– Он играл вдали от своей позиции. Основная причина – намерение сыграть в два нападающих. Вариант был поменять либо Лесового, либо Захаряна.

Решили оставить Арсена – от него мог пойти опасный удар или кросс из‑за пределов штрафной.

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