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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Карпин ему нормально напихал». Прохин рассказал об игроке «Ростова», который приехал из отпуска с лишним весом

    Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, кто вернулся в расположение клуба с лишним весом после отпуска. Этим футболистом был полузащитник Кирилл Щетинин.

    – С лишними килограммами кто-то из отпуска приехал?

    – Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич ему нормально напихал за такое. Но Кирилл – профессионал, он быстро решает такие проблемы.

    • Щетнинин в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
    • «Ростов» занимает 3-е место в чемпионате. Ближайший матч – 4 марта против «Локомотива».

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    Источник: Sport24

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    01.03.2023 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 1 марта, 23:24

      профессионал не жрет в три горла и запивает это пивасом! а держит себя в форме всегда!!!! а это уже провал, а не футболист в 21 год!

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      Рейтинг: +1529

      zarsm > Benifacto 2 марта, 17:07

      А ты свечку ставил чтоли, что он пивас пил?

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 22:22

      Не ел три дня ? ))

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