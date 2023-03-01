«Карпин ему нормально напихал». Прохин рассказал об игроке «Ростова», который приехал из отпуска с лишним весом

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, кто вернулся в расположение клуба с лишним весом после отпуска. Этим футболистом был полузащитник Кирилл Щетинин.

– С лишними килограммами кто-то из отпуска приехал?

– Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич ему нормально напихал за такое. Но Кирилл – профессионал, он быстро решает такие проблемы.

Щетнинин в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Ростов» занимает 3-е место в чемпионате. Ближайший матч – 4 марта против «Локомотива».

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