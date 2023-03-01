Агент: «Карраскалем интересуется не только «Атлетико»

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что за игроком следит «Атлетико».

«Интерес мадридского «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним. Сейчас Карраскаль — игрок ЦСКА, это всe, что я могу сказать.

Это клубы из европейской топ-5? Среди этих клубов есть обладатели Кубка Либертадорес, а также постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Родригес.

Колумбиец в ЦСКА уже год.

Игрок провел за ЦСКА 33 матча, забил 7 голов, сделал 6 ассистов.

Контракт Карраскаля действует до 2026 года.

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