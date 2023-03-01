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  • «Не люблю таких». Дивеев объяснил, почему не хочет играть в Испании

«Не люблю таких». Дивеев объяснил, почему не хочет играть в Испании

1 марта 2023, 16:47
4

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что не хочет играть в чемпионате Испании.

«Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю.

Когда я был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберeм, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснeшь, а потом бам – и гол».

Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

Мне хочется заниматься английским всe время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, – ей понадобится. Еe заставляю, а сам всe никак», — сказал Дивеев.

  • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
  • С сентября до зимы игрок был травмирован.
  • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (4)
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dragoon000320
1677680349
Дивеев просто признался, что он медленный защитник, неспособный играть против мастеровитых техничных нападающих. Что еще ожидать от человека который в одной команде с Зе и Чаловым) Привыл играть вместе с бревнами...
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LOKOfanatik19
1677680537
когда то был хорош, но паспорт сделал свое дело. Столько игроков завершают, но никто не запоминается... То ли дело Лоськов, Титов, игнашевич, Аршавин и другие.... в последнее время, все снизили к себе требования и спокойно получают высокую зп из0за паспорта.
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paracetamol
1677681144
А что, кто-то предлагал?
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моэм
1677835939
Его можно понять ....как можно любить тех кто его не приглашает ,хуже того , даже не замечает ....ОБИДНО
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