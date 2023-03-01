«Не люблю таких». Дивеев объяснил, почему не хочет играть в Испании

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что не хочет играть в чемпионате Испании.

«Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю.

Когда я был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберeм, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснeшь, а потом бам – и гол».

Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

Мне хочется заниматься английским всe время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, – ей понадобится. Еe заставляю, а сам всe никак», — сказал Дивеев.

Дивеев в ЦСКА с 2019 года.

С сентября до зимы игрок был травмирован.

На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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