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    Какой вы футболист?

    «Не люблю таких». Дивеев объяснил, почему не хочет играть в Испании

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что не хочет играть в чемпионате Испании.

    «Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю.

    Когда я был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберeм, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснeшь, а потом бам – и гол».

    Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

    Мне хочется заниматься английским всe время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, – ей понадобится. Еe заставляю, а сам всe никак», — сказал Дивеев.

    • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
    • С сентября до зимы игрок был травмирован.
    • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2023 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 12:32

      Его можно понять ....как можно любить тех кто его не приглашает ,хуже того , даже не замечает ....ОБИДНО

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 17:32

      А что, кто-то предлагал?

      0
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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 1 марта, 17:22

      когда то был хорош, но паспорт сделал свое дело. Столько игроков завершают, но никто не запоминается... То ли дело Лоськов, Титов, игнашевич, Аршавин и другие.... в последнее время, все снизили к себе требования и спокойно получают высокую зп из0за паспорта.

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      Рейтинг: +831

      dragoon000320 1 марта, 17:19

      Дивеев просто признался, что он медленный защитник, неспособный играть против мастеровитых техничных нападающих. Что еще ожидать от человека который в одной команде с Зе и Чаловым) Привыл играть вместе с бревнами...

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