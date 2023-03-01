Дзюба ответил на подозрения, что он гей

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что он традиционной сексуальной ориентации.

«После слитого видео мне добавилось мужского внимания. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень.

Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но увы и ах! Я не ваш, парни!» – заверил Дзюба.

В 2020 году в сети появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»