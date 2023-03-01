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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба ответил на подозрения, что он гей

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что он традиционной сексуальной ориентации.

    «После слитого видео мне добавилось мужского внимания. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень.

    Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но увы и ах! Я не ваш, парни!» – заверил Дзюба.

    • В 2020 году в сети появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 10:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:50

      В доказательство сказанного исполни еще раз на публику "голубую луну", гомик.

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 1 марта, 12:17

      Я не ваш, парни!» – заверил Дзюба. Я с девчатами.... (Вот так журналюги дёргают из текста)

      0
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      Рейтинг: +302

      гууд 1 марта, 12:16

      не гей, а настоящий петух!

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 1 марта, 12:11

      Нормальной ориентации очко в камеру не растопыривают.

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      Рейтинг: -3

      Brookovka > Fialet 3 марта, 13:00

      а нормальной ориентации точно такие видео смотрят?

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Brookovka 3 марта, 13:29

      Такие видео смотрят из любопытства, чтобы иметь представление о персонаже на видео. И чтобы иметь своё мнение, а не с чужих слов.

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      Рейтинг: +3491

      acor94 1 марта, 11:09

      Настоящий мужчина!

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