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    Какой вы футболист?

    «Услышал щелчок – пришел трындец». Дивеев рассказал, как получил травму в матче с «Торпедо»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как травмировал ногу в сентябре в матче с «Торпедо» (0:1).

    «Кидали аут, боролся с нападающим, приземлился на правую ногу. Тут голеностоп ушeл – и я услышал щелчок. Сразу понял – пришeл трындец: связки порвал либо что-то сломал, потому что нога начала неметь. В итоге перелом большеберцовой кости. Это моя первая тяжeлая травма. Надеюсь, что последняя. Тяжело было осознавать, что это не на пару недель, а больше», – сказал игрок.

    • Футболист уже восстановился от травмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2023 08:20
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