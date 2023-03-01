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  • Хлусевич: «Выиграть Кубок второй сезон подряд? «Спартак» способен на все и всегда»

Хлусевич: «Выиграть Кубок второй сезон подряд? «Спартак» способен на все и всегда»

1 марта 2023, 07:36
3

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич допускает победу команды в Кубке России во втором сезоне подряд.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал FONBET Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку.

Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», – сказал Хлусевич.

  • В прошлогоднем финале «Спартак» победил в «Лужниках» «Динамо».
  • В этом сезоне финал также состоится в «Лужниках».
  • Возможно, в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (3)
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моэм
1677656144
У Спартака других задач никогда и не было , а именно - победа во всех турнирах
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alefreddy
1677682679
не говори гоп а то как всегда будет
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piravno3_1415926
1677694048
Способен на всё и всегда - странный лозунг для клуба с двумя трофеями за последние 20 лет
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