Хлусевич: «Выиграть Кубок второй сезон подряд? «Спартак» способен на все и всегда»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич допускает победу команды в Кубке России во втором сезоне подряд.
«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал FONBET Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку.
Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», – сказал Хлусевич.
- В прошлогоднем финале «Спартак» победил в «Лужниках» «Динамо».
- В этом сезоне финал также состоится в «Лужниках».
- Возможно, в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»