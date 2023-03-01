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    Хлусевич: «Выиграть Кубок второй сезон подряд? «Спартак» способен на все и всегда»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич допускает победу команды в Кубке России во втором сезоне подряд.

    «Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал FONBET Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку.

    Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», – сказал Хлусевич.

    • В прошлогоднем финале «Спартак» победил в «Лужниках» «Динамо».
    • В этом сезоне финал также состоится в «Лужниках».
    • Возможно, в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    01.03.2023 07:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      piravno3_1415926 1 марта, 21:07

      Способен на всё и всегда - странный лозунг для клуба с двумя трофеями за последние 20 лет

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 1 марта, 17:57

      не говори гоп а то как всегда будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:55

      Успокойся.
      Играй , языком в мае чесать будешь.

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      Рейтинг: +2326

      моэм 1 марта, 10:35

      У Спартака других задач никогда и не было , а именно - победа во всех турнирах

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