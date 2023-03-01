Хлусевич: «Выиграть Кубок второй сезон подряд? «Спартак» способен на все и всегда»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич допускает победу команды в Кубке России во втором сезоне подряд.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал FONBET Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку.

Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», – сказал Хлусевич.

В прошлогоднем финале «Спартак» победил в «Лужниках» «Динамо».

В этом сезоне финал также состоится в «Лужниках».

Возможно, в 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.

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