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    Хлусевич: «11 россиян в старте «Спартака» – показатель прогресса российского футбола»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как отнесся к выходу 11 российских футболистов в стартовом составе клуба в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

    «11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», — заявил Хлусевич.

    • Спартаковцы победили 1:0 в первой игре.
    • Второй матч 1/4 финала кубка завершился со счетом 4:2. «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ.
    • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2023 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:53

      Прогресс можно только в международных матчах увидеть. Спартак пока только показал , что при наличии хорошего тренера и наши игроки могут что-то показывать на поле.
      Того же Карпина дайте сейчас в Спартак и через месяц он из него Ростов сделает , да ещё и комличенко в Москву привезёт.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 1 марта, 09:35

      А вот у сенита цель одиннадцать латиносов в составе.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 1 марта, 08:26

      Интересная мысль. Значит, если все пересядем на Жигули, это будет прогрессом нашего автопрома?

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