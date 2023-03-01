Хлусевич: «11 россиян в старте «Спартака» – показатель прогресса российского футбола»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как отнесся к выходу 11 российских футболистов в стартовом составе клуба в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
«11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», — заявил Хлусевич.
- Спартаковцы победили 1:0 в первой игре.
- Второй матч 1/4 финала кубка завершился со счетом 4:2. «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ.
- «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Sport24