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Расписание матчей плей-офф КХЛ

28 февраля 2023, 19:17
1

В Континентальной хоккейной лиге с 1 марта начнутся матчи плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли 16 команд – по восемь из Западной и Восточной конференции.

Команды Запада: СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» Москва, «Витязь», «Северсталь», «Динамо» Минск.

Команды Востока: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик».

Эти клубы определят победителя Кубка Гагарина сезона-2022/23.

1/8 финала

Первые матчи

1 марта

17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

19:30. СКА – «Динамо» Минск

19:30. «Локомотив» – «Витязь»

19:30. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

2 марта

16:30. «Авангард» – «Сибирь»

17:00. «Автомобилист» – «Металлург»

19:30. ЦСКА – «Северсталь»

19:30. «Торпедо» – «Динамо»

Вторые матчи

3 марта

17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»

19:30. СКА – «Динамо» Минск

19:30. «Локомотив» – «Витязь»

19:30. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

4 марта

14:00. «Авангард» – «Сибирь»

14:30. «Автомобилист» – «Металлург»

17:00. ЦСКА – «Северсталь»

17:00. «Торпедо» – «Динамо»

Третьи матчи

5 марта

10:00. «Адмирал» – «Салават Юлаев»

17:00. «Динамо» Минск – СКА

17:00. «Витязь» – «Локомотив»

17:00. «Нефтехимик» – «Ак Барс»

6 марта

15:30. «Сибирь» – «Авангард»

17:00. «Металлург» – «Автомобилист»

19:30. «Северсталь» – ЦСКА

19:30. «Динамо» – «Торпедо»

Четвертые матчи

7 марта

12:30. «Адмирал» – «Салават Юлаев»

19:30. «Динамо» Минск – СКА

19:30. «Витязь» – «Локомотив»

19:30. «Нефтехимик» – «Ак Барс»

8 марта

13:30. «Сибирь» – «Авангард»

14:30. «Металлург» – «Автомобилист»

17:00. «Северсталь» – ЦСКА

17:00. «Динамо» – «Торпедо»

Пятые матчи (при необходимости)

9 марта

СКА – «Динамо» Минск

«Локомотив» – «Витязь»

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» – «Адмирал»

10 марта

ЦСКА – «Северсталь»

«Торпедо» – «Динамо»

«Авангард»«Сибирь»

«Автомобилист» – «Металлург»

Шестые матчи (при необходимости)

11 марта

«Динамо» Минск – СКА

«Витязь» – «Локомотив»

«Нефтехимик» – «Ак Барс»

«Адмирал» – «Салават Юлаев»

12 марта

«Северсталь» – ЦСКА

«Динамо» – «Торпедо»

«Сибирь» – «Авангард»

«Металлург» – «Автомобилист»

Седьмые матчи (при необходимости)

13 марта

СКА – «Динамо» Минск

«Локомотив» – «Витязь»

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» – «Адмирал»

14 марта

ЦСКА – «Северсталь»

«Торпедо» – «Динамо»

«Авангард» – «Сибирь»

«Автомобилист» – «Металлург»

1/4 финала

16-29 марта

1/2 финала

1-14 апреля

Финал

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля

примечание: время начала матчей московское

Источник: «Бомбардир»
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vladik12
1677601739
"Северсталь", камон! Пора проходить уже первый раунд хотя бы.
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