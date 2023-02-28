Расписание матчей плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге с 1 марта начнутся матчи плей-офф.
По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли 16 команд – по восемь из Западной и Восточной конференции.
Команды Запада: СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» Москва, «Витязь», «Северсталь», «Динамо» Минск.
Команды Востока: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик».
Эти клубы определят победителя Кубка Гагарина сезона-2022/23.
1/8 финала
Первые матчи
1 марта
17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
19:30. СКА – «Динамо» Минск
19:30. «Локомотив» – «Витязь»
19:30. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
2 марта
16:30. «Авангард» – «Сибирь»
17:00. «Автомобилист» – «Металлург»
19:30. ЦСКА – «Северсталь»
19:30. «Торпедо» – «Динамо»
Вторые матчи
3 марта
17:00. «Салават Юлаев» – «Адмирал»
19:30. СКА – «Динамо» Минск
19:30. «Локомотив» – «Витязь»
19:30. «Ак Барс» – «Нефтехимик»
4 марта
14:00. «Авангард» – «Сибирь»
14:30. «Автомобилист» – «Металлург»
17:00. ЦСКА – «Северсталь»
17:00. «Торпедо» – «Динамо»
Третьи матчи
5 марта
10:00. «Адмирал» – «Салават Юлаев»
17:00. «Динамо» Минск – СКА
17:00. «Витязь» – «Локомотив»
17:00. «Нефтехимик» – «Ак Барс»
6 марта
15:30. «Сибирь» – «Авангард»
17:00. «Металлург» – «Автомобилист»
19:30. «Северсталь» – ЦСКА
19:30. «Динамо» – «Торпедо»
Четвертые матчи
7 марта
12:30. «Адмирал» – «Салават Юлаев»
19:30. «Динамо» Минск – СКА
19:30. «Витязь» – «Локомотив»
19:30. «Нефтехимик» – «Ак Барс»
8 марта
13:30. «Сибирь» – «Авангард»
14:30. «Металлург» – «Автомобилист»
17:00. «Северсталь» – ЦСКА
17:00. «Динамо» – «Торпедо»
Пятые матчи (при необходимости)
9 марта
СКА – «Динамо» Минск
«Локомотив» – «Витязь»
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
10 марта
ЦСКА – «Северсталь»
«Торпедо» – «Динамо»
«Автомобилист» – «Металлург»
Шестые матчи (при необходимости)
11 марта
«Динамо» Минск – СКА
«Витязь» – «Локомотив»
«Нефтехимик» – «Ак Барс»
«Адмирал» – «Салават Юлаев»
12 марта
«Северсталь» – ЦСКА
«Динамо» – «Торпедо»
«Сибирь» – «Авангард»
«Металлург» – «Автомобилист»
Седьмые матчи (при необходимости)
13 марта
СКА – «Динамо» Минск
«Локомотив» – «Витязь»
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
14 марта
ЦСКА – «Северсталь»
«Торпедо» – «Динамо»
«Авангард» – «Сибирь»
«Автомобилист» – «Металлург»
1/4 финала
16-29 марта
1/2 финала
1-14 апреля
Финал
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля
примечание: время начала матчей московское