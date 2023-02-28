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  • Банан могли бросать не в Вендела, а в игрока «Волги». Появилось новое видео инцидента

Банан могли бросать не в Вендела, а в игрока «Волги». Появилось новое видео инцидента

28 февраля 2023, 13:59
13

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал еще одну видеозапись с кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в Ульяновске.

На ней видно, как болельщик с трибун бросает на поле банан. В этот момент полузащитник петербургской команды Вендел уходит на замену.

Однако есть вероятность, что фруктом целились не в бразильца, а в нападающего «Волги» Момо Туре.

Сейчас сотрудники ЦПЭ МВД Санкт-Петербурга и Ульяновска разыскивают фаната, бросившего банан.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Кубок Зенит Волга Вендел Туре Момо
Комментарии (13)
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ArReal
1677583172
Интересно , что ему предъявят? статью за разбрасывание бананов?
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Rabinovi_ch
1677583196
А Момо Туре уже кинул под ноги Вендела. Мы нашли кто обидел Вендела!!!
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acor94
1677584259
А, ну раз не в Вендела, то тогда не интересно. Всем отбой, цирк закончен. Криминала нет.
Ответить
Давид59
1677584896
И в чём тут разница? Если своему африканцу, тогда отбой?
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Enter2006
1677585397
Видимо чувака нашли и у него хороший юрист. Скоро окажется что банан сам выпрыгнул и полетел на поле ))
Ответить
moskowcity-petrv
1677587051
Банановое помешательство
Ответить
Из Твери Леха
1677590596
ЦПЭ МВД? Серьезно? И вот это будет трактоваться как 282 ст?
Ответить
portero
1677597759
Сами раздули из ничего, вопрос только зачем выполняют до сих пор инструкции "стран НАТО"....
Ответить
balam
1677608322
запретить на хер бананы на играх зенита
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