Банан могли бросать не в Вендела, а в игрока «Волги». Появилось новое видео инцидента

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал еще одну видеозапись с кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в Ульяновске.

На ней видно, как болельщик с трибун бросает на поле банан. В этот момент полузащитник петербургской команды Вендел уходит на замену.

Однако есть вероятность, что фруктом целились не в бразильца, а в нападающего «Волги» Момо Туре.

Сейчас сотрудники ЦПЭ МВД Санкт-Петербурга и Ульяновска разыскивают фаната, бросившего банан.

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