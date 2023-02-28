«Вспомните игру «Барса» — «ПСЖ». Черников считает, что «Краснодар» может отыграться после 0:3 с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«Краснодар» проиграл со счетом 0:3 в первом матче.

Ответная игра в Краснодаре состоится сегодня, 28 февраля.

Начало встречи – в 19:30 мск.

«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» – «ПСЖ». Плюс там ещe было правило выездного гола…

Шансы пройти ЦСКА точно есть», – сказал Черников.

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