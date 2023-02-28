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  • Селюк: «Торпедо» сложно предлагать темнокожих. Надо убрать эти мысли из голов фанатов»

Селюк: «Торпедо» сложно предлагать темнокожих. Надо убрать эти мысли из голов фанатов»

28 февраля 2023, 11:57
1

Агент Дмитрий Селюк рассказал о расизме в российском футболе.

– Надо убрать из голов болельщиков, что «у нас этого не будет». Надо приглашать атлетичных, быстрых и техничных африканцев.

В «Роторе» у Седрика Гогуа была похожая история, когда его сначала не хотели принимать болельщики. Но потом он стал одним из лучших игроков и любимцем публики. В «Торпедо» – то же самое. Я мог бы усилить команду, но не получилось.

– Трудно предлагать «Торпедо» темнокожих футболистов?

– Очень сложно. Мы же помним скандал в «Торпедо» в 2018 году, когда в команду хотели взять российского, но темнокожего парня. Вот «Зенит» – молодцы, они плюнули на это. Бразильцев у них, конечно, перебор. Но они не смотрят, какой цвет кожи у футболистов.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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Fialet
1677583210
Сельдюк похоже расист наоборот.
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