Селюк: «Торпедо» сложно предлагать темнокожих. Надо убрать эти мысли из голов фанатов»

Агент Дмитрий Селюк рассказал о расизме в российском футболе.

– Надо убрать из голов болельщиков, что «у нас этого не будет». Надо приглашать атлетичных, быстрых и техничных африканцев.

В «Роторе» у Седрика Гогуа была похожая история, когда его сначала не хотели принимать болельщики. Но потом он стал одним из лучших игроков и любимцем публики. В «Торпедо» – то же самое. Я мог бы усилить команду, но не получилось.

– Трудно предлагать «Торпедо» темнокожих футболистов?

– Очень сложно. Мы же помним скандал в «Торпедо» в 2018 году, когда в команду хотели взять российского, но темнокожего парня. Вот «Зенит» – молодцы, они плюнули на это. Бразильцев у них, конечно, перебор. Но они не смотрят, какой цвет кожи у футболистов.

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