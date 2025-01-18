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    • Агент Селюк раскритиковал Бителло: «Бразильцы – это огромная проблема»

    Агент Селюк раскритиковал Бителло: «Бразильцы – это огромная проблема»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Бителло, который без разрешения клуба остался в Бразилии.

    «Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами.

    Бразильцы – это огромная проблема. Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется.

    Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Белоруссию, а в Испании, кстати, их стало меньше.

    Брать бразильского футболиста – большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», – сказал Селюк.

    • Сейчас хавбек близок к уходу в «Ботафого».
    • Его договор с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
    • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Все про спорт»

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    18.01.2025 00:48
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