Агент Селюк раскритиковал Бителло: «Бразильцы – это огромная проблема»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Бителло, который без разрешения клуба остался в Бразилии.

«Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами.

Бразильцы – это огромная проблема. Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется.

Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Белоруссию, а в Испании, кстати, их стало меньше.

Брать бразильского футболиста – большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», – сказал Селюк.