Мостовой оценил судейство в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив»

Александр Мостовой высказался о работе арбитров в ответном матче 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Игру обслуживал Сергей Иванов.

Он назначил 2 пенальти в пользу «Спартака».

Спартаковцы победили со счетом 4:2.

«Игра хорошая, голов много, болельщики рады, все получилось красиво. Арбитр судил здорово до определенного момента, но потом зачем‑то начудил.

Он сначала дал пенальти, который не должен давать из‑за опорной руки, так потом еще и дал перебить его.

Они же сами каждую вторую игру рукой оправдывают опорой, а тут он ставит это пенальти без просмотров.

Иванов хорошо разобрался в моменте Тикнизяном, там защитник мог сделать с мячом что угодно, но сделал самое плохое.

Арбитр правильно не дал штрафной, но в моменте с пенальти за игру рукой очень сильно начудил», – считает Мостовой.

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