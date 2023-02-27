«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.77
- Ничья – 4.00
- Победа «Локо» – 5.30
Прогноз на матч Спартак – Локомотив
Источник: «Бомбардир»