«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.77

Ничья – 4.00

Победа «Локо» – 5.30

Прогноз на матч Спартак – Локомотив

Где смотреть матч Спартак – Локомотив