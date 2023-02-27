«Зенит» потроллил «Челси», у которого за весь февраль один забитый гол

Пресс-служба «Зенита» высмеяла в твиттере низкую результативность «Челси» в феврале. У команды за весь месяц один забитый гол.

«Наша первая игра [в году], и в феврале мы уже забили больше, чем «Челси», – написали питерцы после кубкового матча против «Волги» (3:0).

Единственный гол «Челси» в феврале забил арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс – в ворота «Вест Хэма».

У «Челси» в 11 последних матчах 1 победа.

В январе «Челси» потратил более 300 миллионов евро на трансферы.

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