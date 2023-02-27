Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартак» – «Локомотив»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков посетят ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

«Ожидаем, что на трибунах соберется 14-15 тысяч зрителей», — сказал Зеленов.

В 1-м матче спартаковцы одержали гостевую победу – 1:0.

Ответная встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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