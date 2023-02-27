Канчельскис сделал прогноз на ответный кубковый матч «Спартака» и «Локомотива»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» во второй раз обыграет «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России.

В 1-м матче спартаковцы одержали гостевую победу – 1:0.

Ответная встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Спартак» снова победит в дерби. Они очень здорово смотрелись в первом матче.

Хотя в такую погоду мы обычно в хоккей играем. Но в Черкизово красно-белые были лучше и по игре, и с результатом преуспели.

В дерби всякое бывает, но у «Локомотива» мало шансов пройти дальше. По поводу обновлeнной команды пока рано делать выводы.

Один матч не может являться показателем. Игроки, которые хорошо себя проявили, по ходу сезона могут ещe разочаровать», – сказал Канчельскис.

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