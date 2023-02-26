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Кварацхелия строит в родной деревне церковь

26 февраля 2023, 16:41
4

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ведет строительство в родной грузинской деревне. Об этом рассказал форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе.

– Из РПЛ уехал знакомый тебе Хвича Кварацхелия. Какой он в жизни?

– Помню, когда первый раз с ним поздоровался, думал, он знает русский язык, а, оказывается, что нет. Я ему: «Как дела?» Когда он ответил, понял, что он не говорит по-русски. Потом с ним только на грузинском разговаривали.

В жизни мы не особо близкие друзья. Знакомы, с днем рождения поздравляем друг друга, но нет такого, чтобы я у него или он у меня спрашивал, как дела. В жизни он, как мне показалось, обычный, спокойный парень. Слышал, он в своей родной деревне в Грузии строит большую церковь. Возле дома его всегда ждут маленькие дети из села, с которыми он фоткается, когда выезжает куда-нибудь по делам в город. Это простой парень.

  • Хвича играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
  • Кварацхелия в сезоне Серии А провел 20 матчей и стал автором 10 забитых мячей и 9 ассистов.
  • «Наполи» лидирует в Серии А с 18-очковым отрывом.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1677419708
Молодец. Не тратит на шампанское и крутые тачки, не пинает котов и женщин. За бога, за веру, за свою страну. Уважение
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sochi-2013
1677428021
Молодец, Но русский язык учи, пригодится.
Ответить
САНЁК17
1677438033
Благое дело,парень с головой дружить
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neim
1677440288
Дело конечно благое, но только если от души и добровольно делается. Помнится, в начале 90-х, богатые и обеспеченные люди, тоже церкви строили, было дело. Но вот в их истиной добродетели есть основания сомневаться. Так что с дифирамбами я бы не торопился. Вот и Паша Мамаев детскую футбольную школу на пару с кем-то строит, но только не у себя на родине, а в забугорщине.
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