Кварацхелия строит в родной деревне церковь

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ведет строительство в родной грузинской деревне. Об этом рассказал форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе.

– Из РПЛ уехал знакомый тебе Хвича Кварацхелия. Какой он в жизни?

– Помню, когда первый раз с ним поздоровался, думал, он знает русский язык, а, оказывается, что нет. Я ему: «Как дела?» Когда он ответил, понял, что он не говорит по-русски. Потом с ним только на грузинском разговаривали.

В жизни мы не особо близкие друзья. Знакомы, с днем рождения поздравляем друг друга, но нет такого, чтобы я у него или он у меня спрашивал, как дела. В жизни он, как мне показалось, обычный, спокойный парень. Слышал, он в своей родной деревне в Грузии строит большую церковь. Возле дома его всегда ждут маленькие дети из села, с которыми он фоткается, когда выезжает куда-нибудь по делам в город. Это простой парень.

Хвича играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Кварацхелия в сезоне Серии А провел 20 матчей и стал автором 10 забитых мячей и 9 ассистов.

«Наполи» лидирует в Серии А с 18-очковым отрывом.

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