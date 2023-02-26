Генич: «Даже не знаю, каким словом охарактеризовать игру «Торпедо» против «Акрона»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен игрой «Торпедо» в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Акрона» (0:2).

«Вот смотрю «Акрон» – «Торпедо» и даже не знаю, какое слово подобрать, характеризуя игру гостей», – написал Генич.

«Акрон» выступает в Первой лиге.

В следующем раунде команда вновь сыграет с кем-то из РПЛ.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

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