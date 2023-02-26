Рафинья повредил колено в игре с «Манчестер Юнайтед» из-за ударов по коробке с водой после замены

Нападающий «Барселоны» Рафинья получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

К ней привело то, что игрок, будучи недовольным своей заменой, в гневе пинал холодильную коробку с водой возле скамейке. В результате Рафинья повредил колено.

Травма помешала Рафинье выйти в старте на матч 22-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0). Бразильца выпустили на 74-й минуте.

В ответной игре с «МЮ» на этой неделе (1:2) Рафинья отыграл 75 минут.

«Барселона» купила Рафинью летом у «Лидса».

В сезоне Примеры у бразильца 21 матч, 4 гола, 4 ассиста.

Зимой игрока хотел купить «Арсенал».

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