Облак: «У «Атлетико» пять дерби подряд с удалением. Возможно, на следующее выйдем вдесятером»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после матча 23-го тура против «Реала» (1:1) пожаловался на очередное удаление в составе своей команды.

«Мы должны быть счастливы, что взяли очко.

Последние пять дерби мы получаем красную. Возможно, на следующее дерби выйдем вдесятером», – съязвил словенец.

У «Атлетико» был удален Анхель Корреа.

Несмотря на меньшинство, «Атлетико» смог забить и повести в счете.

«Атлетико» идет в Примере 4-м.

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