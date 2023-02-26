Облак: «У «Атлетико» пять дерби подряд с удалением. Возможно, на следующее выйдем вдесятером»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после матча 23-го тура против «Реала» (1:1) пожаловался на очередное удаление в составе своей команды.
«Мы должны быть счастливы, что взяли очко.
Последние пять дерби мы получаем красную. Возможно, на следующее дерби выйдем вдесятером», – съязвил словенец.
- У «Атлетико» был удален Анхель Корреа.
- Несмотря на меньшинство, «Атлетико» смог забить и повести в счете.
- «Атлетико» идет в Примере 4-м.
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Источник: IU Sport