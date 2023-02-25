Оздоева зимой приглашали клубы из Турции и ОАЭ

Представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев сообщил, что зимой россиянином интересовались другие клубы.

«Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но в «Фатихе» не настроены его отпускать – у него действующий контракт ещe полтора года. Он сам настроен пока остаться здесь, ему нравится в этой команде, он является лидером, находится в гармонии с партнeрами, тренерским штабом и руководством. У него гармония в быту и на поле.

Поэтому сейчас не было смысла переходить даже на более существенные деньги, которые ему предлагали. И он так считает, и со мной консультировался на этот счeт – мы решили остаться. Нет методики распыления у нас», – сказал Гаргаев.

Оздоев пополнил «Карагюмрюк» летом как свободный агент.

В составе турецкого клуба россиянин провeл 21 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Карагюмрюк» тренирует Андреа Пирло.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?