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Представитель Оздоева: «Скуки по России у Магомеда нет»

25 февраля 2023, 17:09
1

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоев, рассказал, скучает ли игрок по родине.

«Скучает ли Оздоев по России? Как таковой скуки нет. Он же не эмигрировал. В Турции теперь его новое рабочее место. У профессионального футболиста заложено в генетике, что смена стран, смена клубов – это в порядке вещей. Они морально адаптированы к этому. Магомед не эмигрировал в другую страну на постоянное место жительство, а просто поменял рабочее место, которое находится в другой стране», – сказал Гаргаев.

  • Оздоев в Турции с лета.

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Источник: Metaratings
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Карагюмрюк Оздоев Магомед
Комментарии (1)
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Нуф-Нуф
1677334682
Скука только по зенитовской зарплате.
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