Представитель Оздоева: «Скуки по России у Магомеда нет»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоев, рассказал, скучает ли игрок по родине.

«Скучает ли Оздоев по России? Как таковой скуки нет. Он же не эмигрировал. В Турции теперь его новое рабочее место. У профессионального футболиста заложено в генетике, что смена стран, смена клубов – это в порядке вещей. Они морально адаптированы к этому. Магомед не эмигрировал в другую страну на постоянное место жительство, а просто поменял рабочее место, которое находится в другой стране», – сказал Гаргаев.

Оздоев в Турции с лета.

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