Агент Барбоза оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

Футбольный агент Паулу Барбоза высоко отозвался о первой игре форварда Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

34-летний футболист сыграл со «Спартаком» в Кубке России.

Он стал лучшим игроком матча, несмотря на поражение «Локо» (0:1).

«Дзюба – отличный игрок. Единственное, что ему было нужно – найти команду, где он мог бы играть. Он и играет на том уровне, которого от него ждут.

Лучший игрок матча? Значит, он в полном порядке. Дзюба может играть на таком уровне, к которому мы привыкли. Это хорошая новость», – сказал Барбоза.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!