Владелец «Челси» хочет купить французский клуб

У «Страсбура» в скором времени может смениться владелец.

В покупке французского клуба заинтересован Тодд Боули, который летом приобрел «Челси».

Стороны уже обсудили нюансы потенциальной сделки.

Боули и его партнеры хотят выкупить 100 процентов акций «Страсбура».

Если договоренность будет достигнута, «Челси» сможет отправлять в команду Лиги 1 футболистов в аренду для получения игровой практики.

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