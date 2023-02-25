Никитин: «В Серию В поехал бы играть просто за еду»

Новичок боснийского клуба «Тузла Сити» Алексей Никитин был готов ехать в европейские низшие лиги.

– В низшие лиги был готов только в топ-5? Вторая Бундеслига, Сегунда…

– Да кому мы нужны во второй Бундеслиге. Вторая Бундеслига – это шестое-седьмое место РПЛ. Можешь включить «Матч Футбол» – увидишь, что там сумасшедший уровень. Когда мы играли на сборах в Австрии против «Санкт-Паули» или «Мюнхена 1860», они вообще шансов не оставляли.

Где-то во вторых лигах запрещены легионеры не из ЕС. Например, во вторую лигу Италии (Серию В) я поехал бы просто за еду – за 2 тысячи евро. Но многие двери закрывались из-за лимита.

– То есть вторые лиги Нидерландов и Португалии ты тоже рассматривал?

– Если я оказался в Боснии, как думаешь? Конечно.

– Кто нашел вариант с Боснией?

– Помог бывший партнер по «Уфе» Боян Йокич. Он величина для балканского футбола, у него есть знакомые агенты, тренеры и директора. Я попросил, чтобы они проработали для меня местные чемпионаты. И они быстро нашли вариант с «Тузла Сити».

Никитин – воспитанник ЦСКА.

За «Химки» он выступал с июля по ноябрь 2022 года и провел 12 матчей без голевых действий.

Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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