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Юран: «Захарян в «Челси» – это сказки, разговоры в прессе»

24 февраля 2023, 23:26
1

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не верит, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян летом мог перейти в «Челси».

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы там уже. Много разговоров ходило про «Челси» и другие клубы. Писали, что Арсен Захарян уже все — почти перешел. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе.

Если кто-то из игроков действительно понравился бы европейским клубам, они бы там уже играли. Отстранение наших спортсменов от мирового спорта не является преградой. На сегодняшний день я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе — ноль! Они же играют у нас, а не там — результат говорит сам за себя. У нас просто нет тех, кто мог бы выступать в европейских клубах: либо они такого же уровня, либо просто ниже в несколько раз. Уверен, российский рынок мониторят и по сей день — если кто-то им понравится, его купят. Но, думаю, в блажившее время такое не произойдет», – сказал Юран.

  • Сам Юран играл в Англии, Португалии, Германии.
  • Сообщалось, что «Челси» не купил Захаряна из-за санкций.
  • Сейчас купить игрока хочет «Галатасарай».

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен Юран Сергей
Комментарии (1)
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aldo conte
1677295038
Серега прав, он играл в Европе и знает, что по чем.
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